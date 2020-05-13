СК расследует инциденты с ИВЛ в Москве и Петербурге

13 мая 2020     10
СК расследует инциденты с ИВЛ в Москве и Петербурге

11:42

Следственный комитет занимается расследованием инцидентов с аппаратами ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

© Следственный комитет РФ

«Отмечаем, что расследованием произошедших в Москве и Петербурге инцидентов занимается Следственный комитет», — говорится в сообщении.

Ведомство согласилось с коллегами из Росздравнадзора, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации.

Пожары в ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге произошли 9 и 12 мая соответственно. В первом случае погиб один человек, во втором — пять.

Росздравнадзор решил проверить качество и безопасность аппаратов ИВЛ в медучреждениях. Также было объявлено о приостановке обращения на территории России аппаратов «Авента-М», произведённых начиная с 1 апреля.

Источник: Россия Сегодня

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