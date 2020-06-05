«Сложная система отношений»: что стоит за вызовом главы МВД Украины Авакова в Раду

5 июня депутаты Рады ждут с отчётом главу МВД Украины Арсена Авакова после ряда происшествий, которые не смогли предотвратить силовики. Ранее депутаты из правящей партии «Слуга народа» начали собирать подписи за снятие Авакова с должности. Однако чтобы отправить министра в отставку, депутатам сначала нужно принять закон, расширяющий полномочия Рады по контролю за правительством.

5 июня депутаты Рады ждут главу МВД Украины Арсена Авакова с отчётом. С инициативой вызвать министра «на ковёр» ранее выступили депутаты от партий «Слуга народа» и «Голос».

Решение было принято во время согласительного совета Рады (прежде — Координационный совет большинства. — RT.). Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко во время заседания совета.

Ожидается, что Аваков выступит во время правительственного часа с докладом о недавних резонансных преступлениях, потрясших украинское общество. Также министр должен рассказать законодателям о том, как продвигается расследование гибели нардепа Валерия Давиденко, чье тело с огнестрельным ранением было найдено в его офисе в мае текущего года.

«Есть много вопросов и, я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ», — отметил Корниенко.

Также 5 июня в Киеве заявлено проведение двух акций протеста, участники которых намерены потребовать отставки Авакова с поста министра внутренних дел.

В первой половине дня у здания Верховной рады активисты, выступающие за отставку главы МВД, намерены провести митинг под лозунгом «Прочь Авакова!». Мероприятие приурочено ко времени выступления министра в парламенте.

«Последние события показывают, что ненаказанное зло не только растет, но и убивает, становясь все более опасным. Ведь события в Кагарлыке и Броварах — лишь вершина айсберга. Мы придём, чтобы показать, что нам не безразлично», — говорится в анонсе мероприятия, размещённом в сети Facebook.

А днём представители ЛГБТ-организации «КиевПрайд» совместно с правозащитными организациями на Украине намерены провести свою акцию против «полицейского произвола» у здания украинского правительства.

Арсен Аваков © Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Оборотни в погонах

Напомним, на прошлой неделе в городе Кагарлык Киевской области сотрудниками полиции было совершено жестокое преступление — представители правопорядка избили и изнасиловали женщину, вызванную в отделение в качестве свидетеля. Её спутника правоохранители подвергли жестоким побоям и тоже угрожали изнасилованием. История вызвала широкий резонанс и возмущение граждан. Тогда, комментируя случившееся, глава МВД назвал событие в Кагарлыке одним из самых «позорных».

«Мы не скрывали ничего. Двух негодяев немедленно задержали, а на место происшествия была вызвана следственная группа ГБР… К сожалению, случаи пыток и бесчеловечного обращения существуют в полиции любой страны мира. Однако признаком здоровья системы является реагирование на такие случаи, принятие мер для наказания виновных в полной мере закона», — заявил Аваков.

Полиция задержала стрелков в Броварах Facebook © @UA.National.Police

Сотрудники полиции, принимавшие участие в издевательствах, были задержаны, против них возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием) УК Украины. Весь отдел полиции, в котором задержанные работали до ареста, был расформирован.

Кроме того, Аваков пообещал, что в будущем во всех подразделениях полиции заработает специальная система контроля за должностными лицами.

«Называться она (система — RT.) будет «Сustody Records». Механизм — онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7», — сообщил Аваков, пояснив, что сейчас система испытывается.

Также широкий резонанс вызвала перестрелка, произошедшая 29 мая в городе Бровары (Киевская область), в которой приняли участие около 100 человек. Как заявил глава МВД, ответственность за случившееся лежит на властях и правоохранителях Киева. Причиной стрельбы стал конфликт между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем при получении государственных тендеров, считает министр.

Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Пытки в отделении полиции Кагарлыка — не первая громкая история произвола со стороны правоохранителей. Так, год назад в Киевской области пьяные полицейские убили пятилетнего ребёнка. По версии самих правоохранителей, они случайно попали в него, когда пристреливали ружье в неслужебное время. По версии родных погибшего мальчика, полицейские были пьяны и стреляли по банкам, когда случайная пуля угодила в него.

Четверо виновников трагедии были задержаны, но до сих пор не понесли наказание. А двое из них мае 2020 года, по данным СМИ, и вовсе покинули СИЗО, внеся установленный судом залог.

История с ребёнком, убитым полицейскими тогда тоже получила широкую огласку, и многие, как и сейчас, требовали отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, обвиняя его в провале реформы МВД. Однако эти требования так и не были выполнены.

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С тем, что при Авакове МВД так и не было должным образом реформировано, согласен и источник RT в партии «Голос».

«Виновники резонансных убийств не найдены, в стране разгул радикалов. Обновление полиции, в которую было вложено масса денег, оказалось провалено. И это уже раздражает западных партнёров страны. Оказалось, что за новой формой и автомобилями скрываются старые полицейские. Авакова нужно было менять уже давно», — считает депутат.

Похожей точки зрения придерживается источник RT в партии «Европейская солидарность». По его словам, население недовольно тем, что происходит с полицией при Авакове.

«Правоохранители не обеспечивают порядок, не расследуют преступления и берут взятки. Радикалы чувствуют тут себя вольготно. Но у Авакова очень сильные позиции, и как бы они не оказались сильнее, чем у президента. Зеленский опасается разгула радикалов и бездействия полиции в случае, если сейчас снимут Авакова. Кроме того, за его отставку ещё необходимо собрать нужное количество голосов», — пояснил он.

Неизменно на плаву

Арсен Аваков до «евромайдана» был народным депутатом VII созыва Рады от партии «Батькивщина», во время событий зимы 2013—2014 годов поддерживал протестующих. После госпереворота получил пост главы МВД в кабмине Арсения Яценюка. Хотя с того момента на Украине сменилось несколько составов правительства, Аваков бессменно возглавляет силовое ведомство.

Даже уход с поста президента Украины Петра Порошенко и приход к власти команды Владимира Зеленского не смог поколебать положение главы МВД.

«Аваков укрепил власть, которая пришла с помощью государственного переворота, — рассказал в беседе с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Также достаточно эффективно он укреплял и поддерживал так называемые добровольческие отряды, которые воевали в Донбассе».

Давид Арахамия globallookpress.com © Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com

При этом поддержка эффективного правопорядка в стране, по большому счёту, не входила в задачи Арсена Авакова, считает эксперт.

«Его до сих пор не отправили в отставку, потому что он устраивает Вашингтон. Аваков следует проамериканскому курсу и остается на плаву. Что же до Зеленского, то он в этом вопросе ничего не решает», — считает Жарихин.

Как отметил в комментарии RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак, скандалы с преступлениями полицейских никак не скажутся на прочности позиций Арсена Авакова.

«В руках Авакова сосредоточена серьёзная власть в масштабах Украины. Он, конечно, тоже не самостоятельная фигура, действует в проамериканском ключе, но действует в свою пользу», — добавил эксперт.

Однако эта ситуация явно не устраивает команду Зеленского. В марте 2010 года заместитель главы фракции правящей партии «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила о планах властей найти замену Авакову на посту главы МВД. При этом она пояснила, что сейчас у Владимира Зеленского нет собственной кандидатуры на эту должность, и преемника для Авакова следует искать среди его собственных заместителей.

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«Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что он сможет заменить министра, то вечных людей нет нигде», — заявила Кравчук.

На фоне недавнего скандала в МВД дискуссия о возможной отставке Авакова обострилась — парламентская фракция партии «Слуга народа» начала даже сбор депутатских подписей за увольнение министра.

Правда, как объяснил глава фракции Давид Арахамия, сам по себе сбор подписей не может стать основанием для снятия Авакова с должности и его замены другим кандидатом.

«Даже если удастся собрать подписи, на данный момент не существует (механизма. — RT). Это политический процесс просто. Даже если собрать 150 или 250 подписей, с ними некуда идти. Вот есть эти подписи, их можно показать на телевидении. Но порядка дальнейшего никакого не существует», — пояснил Арахамия.

Политик напомнил, что сейчас в Раде находится на рассмотрении законопроект об интерпелляции, который, в случае принятия, позволит депутатам отправлять министров в отставку по одиночке, а не всем кабинетом.

Подготовка к отставке

Напомним, проект закона об интерпелляции был внесён на рассмотрение парламента 18 мая текущего года и сейчас обрабатывается в профильном комитете. Как говорится в пояснительной записке к документу, сегодня парламентский контроль за исполнительной властью в Украине носит преимущественно информационный и рекомендательный характер. В том случае, если законопроект будет принят, Рада получит новые полномочия по контролю за исполнительной ветвью власти.

Однако эксперты сомневаются в том, что закон действительно будет одобрен и вступит в силу.

Митинг с требованием отставки Арсена Авакова Reuters © Valentyn Ogirenko

«Пока не поступит команды извне отстранить Авакова от власти, будут разговоры об этом, шумные выступления, но не более того», — считает Владимир Жарихин.

При этом сам Зеленский давно хочет уволить Арсена Авакова — об этом RT заявил источник в офисе украинского президента.

«Не сложились у него (Авакова. — RT) отношения и с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Аваков ведёт себя как самостоятельный игрок. Он, к примеру, первым делал заявления по пандемии. Но уволить его не так просто — он слишком могуществен. Во-первых, его поддерживает часть депутатов партии «Слуги народа», которые ориентированы на олигарха Игоря Коломойского. Во-вторых, увольнение Авакова может привести к столкновению с радикалами. Так что, я не думаю, что Зеленский сейчас решится на такой шаг», — пояснил источник.

В свою очередь, собеседник RT в партии «Слуга народа» заявил, что сейчас идёт активная подготовка к отставке Авакова, и вызов министра в Раду — её элемент.

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«Это известная тактика: министра вызывают на «ковер» и заставляют оправдываться, собирают акции протеста и даже голоса за отставку. Думаю, что от Авакова пока потребуют пойти на уступки, стать более управляемым. Посмотрим, к чему это приведёт. Но однозначно, глава МВД сейчас является более опытным политиком по сравнению с Зеленским», — подчеркнул депутат.

Похожей точки зрения придерживается и директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Как заявил эксперт в беседе с RT, скорее всего в ближайшее время оппоненты Авакова во власти не смогут набрать достаточно голосов, чтобы сначала принять закон об интерпелляции, а затем применить его к главе МВД.

«Министр внутренних дел, находится в сложной системе отношений с разными ветвями власти, с уличными радикалами, часть из которых он удерживает под своим контролем. Если бы не это, Зеленский давно отправил бы его в отставку. Но те рычаги политического давления, которыми владеет Аваков, удерживают его в министерском кресле. И нынешняя кампания тоже обойдётся без последствий для него», — подытожил эксперт.