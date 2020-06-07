Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео

7 июня 2020     24
Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео

Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что водитель такси скончался.

По информации ГИБДД, ДТП произошло по вине 65-летнего таксиста, который находился за рулем Volkswagen Poloerrari. Он не предоставил преимущество при совершении левого поворота.

Отмечается, что находящийся за рулем Ferrari водитель получил травмы средней степени тяжести.

В апреле была опубликована видеозапись момента ДТП в Подмосковье, в котором погиб эпатажный блогер Павел Петель. Его Mercedes белого цвета столкнулся с припаркованным грузовиком.

Источник: Лента.Ру

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