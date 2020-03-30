СМИ: АПЛ хочет доиграть сезон в изолированных лагерях

09:26
Английская премьер-лига (АПЛ) разработала план, как завершить прерванный сезон в условиях пандемии коронавируса.
Как сообщает The Independent, матчи могут пройти в изолированных лагерях, созданных на тренировочных базах клубов, где все команды, а также журналисты и весь персонал будут проживать в условиях строгого карантина на время доигровки сезона.
Отмечается, что футбольные власти страны, рассматривают вариант провести остаток матчей при пустых трибунах, однако, по информации издания, клубы продолжают возвращаться к идее изолированных лагерей, она только набирает популярность среди команд.
АПЛ приостановила сезон как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.
Ранее сообщалось, что АПЛ и профсоюз футболистов обсудили ситуацию с коронавирусом.
Источник: Россия Сегодня