СМИ: АПЛ хочет доиграть сезон в изолированных лагерях

30 марта 2020     11
СМИ: АПЛ хочет доиграть сезон в изолированных лагерях

09:26

Английская премьер-лига (АПЛ) разработала план, как завершить прерванный сезон в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает The Independent, матчи могут пройти в изолированных лагерях, созданных на тренировочных базах клубов, где все команды, а также журналисты и весь персонал будут проживать в условиях строгого карантина на время доигровки сезона.

Отмечается, что футбольные власти страны, рассматривают вариант провести остаток матчей при пустых трибунах, однако, по информации издания, клубы продолжают возвращаться к идее изолированных лагерей, она только набирает популярность среди команд.

АПЛ приостановила сезон как минимум до 30 апреля. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

Ранее сообщалось, что АПЛ и профсоюз футболистов обсудили ситуацию с коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

СМИ: АПЛ хочет доиграть сезон в изолированных лагерях
СМИ: АПЛ хочет доиграть сезон в изолированных лагерях

09:26 Английская премьер-лига (АПЛ) разработала план, как завершить прерванный сезон в условиях пандемии коронавируса. Как сообщает The Independent, матчи могут …


Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

09:34 Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки. По его словам, в настоящее …


11 торговых центров Севастополя снизят арендную плату для предпринимателей
11 торговых центров Севастополя снизят арендную плату для предпринимателей

С 28 марта по 5 апреля в Севастополе приостановлена работа всех торговых объектов, которые не реализуют товары первой необходимости. И …


Для работающих пенсионеров льготы в общественном транспорте сохранили
Для работающих пенсионеров льготы в общественном транспорте сохранили

В правительстве Севастополя решили вопрос с льготным проездом для пенсионеров, которые с 28 марта по 5 апреля должны работать. С …


Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса
Трети офисных работников предсказали увольнение из-за коронавируса

Проблемы в мировой экономике из-за ситуации с коронавирусом приведут к радикальным изменениям на рынке труда — увольнение коснется до трети …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты