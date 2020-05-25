СМИ: Боец ММА задержан после перестрелки на юге Москвы

Российский боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев был задержан после стрельбы на автостоянке возле жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы.

© Кадр: видео vk.com/Москва с огоньком | Новости Москвы

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, боец был в числе девяти человек, задержанных после происшествия.

Балиев выступает в ММА с 2015 года. В его активе две победы и четыре поражения. Он принимал участие в турнирах таких промоушенов, как MG, Berkut Young Eagles и BFC.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке на юге Москвы.