СМИ: Боец ММА задержан после перестрелки на юге Москвы

Российский боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев был задержан после стрельбы на автостоянке возле жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, боец был в числе девяти человек, задержанных после происшествия.
Балиев выступает в ММА с 2015 года. В его активе две победы и четыре поражения. Он принимал участие в турнирах таких промоушенов, как MG, Berkut Young Eagles и BFC.
Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке на юге Москвы.
Источник: Россия Сегодня