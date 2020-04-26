Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свой офис на Даунинг-стрит после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Источник: Россия Сегодня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свой офис на Даунинг-стрит после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Источник: Россия Сегодня
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Наладить промышленное производство вакцины от коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19 при самом оптимистичном сценарии возможно не раньше, чем через …
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В процессе разворачивания глобального экономического кризиса и смены мирового экономического лидера – от США к Китаю возникает оправданный соблазн остановить …
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СМИ: Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после болезни
21:18 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свой офис на Даунинг-стрит после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Источник: Россия Сегодня
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Тим раскритиковал идею о создании фонда помощи теннисистам с низким рейтингом
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