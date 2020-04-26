СМИ: Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после болезни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свой офис на Даунинг-стрит после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.

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СМИ: Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после болезни 21:18 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свой офис на Даунинг-стрит после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Источник: Россия Сегодня

