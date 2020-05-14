СМИ: Феттель рассчитывает на переход в Mercedes, а не в McLaren

14 мая 2020     8
СМИ: Феттель рассчитывает на переход в Mercedes, а не в McLaren

09:05

Немецкий гонщик команды «Формулы-1» Ferrari Себастьян Феттель не заинтересован в переходе в McLaren.

Как сообщает Auto Bild, пилот рассчитывает подписать контракт с Mercedes, а в противном случае он закончит карьеру.

Отмечается, что Феттель не хочет ждать на закате карьеры несколько лет, пока McLaren подготовит болид, способный бороться за чемпионство.

32-летний Феттель выступает за Ferrari c 2015 года, одержав 14 побед и в общей сложности поднявшись на подиум 49 раз. Дважды он стал вице-чемпионом. Свои четыре титула он завоевал, выступая за Red Bull.

12 мая Ferrari объявила, что немец покинет команду по окончании сезона.

Ранее Алексей Васильев оценил шансы Даниила Квята на переход в Ferrari.

Источник: Россия Сегодня

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