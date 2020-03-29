СМИ: Хоккеист СКА Барабанов на следующей неделе приступит к переговорам с клубами НХЛ

23:38
Нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов на следующей неделе начнет переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Как сообщает журналист TSN Даррен Дрегер, интерес к 25-летнему форварду проявляли 20 команд НХЛ, но при этом нет никаких гарантий, что Барабанов достигнет договорённости с одним из них.
Барабанов является воспитанником СКА. Он дебютировал в основном составе в сезоне-2013/14, и с тех пор сыграл в 330 матчах КХЛ, в которых он набрал 160 (73 + 87) очков, и дважды завоевал Кубок Гагарина.
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Источник: Россия Сегодня