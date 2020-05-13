СМИ: «Локомотив» предложит Сёмину должность в структуре клуба

13 мая 2020     6
СМИ: «Локомотив» предложит Сёмину должность в структуре клуба

17:47

Московский «Локомотив» предложит главному тренеру команды Юрию Сёмину должность в структуре клуба.

РИА Новости

Об этом сообщает Sport24.

До этого появилась информация, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об отставке специалиста с поста главного тренера.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

В качестве претендента на его должность в прессе называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее Сёмин отреагировал на информацию о скорой отставке с поста главного тренера «Локомотива».

Источник: Россия Сегодня

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