СМИ: МЮ снова заинтересовался футболистом «Ростова» Норманном

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном.

РИА Новости

Как сообщает Daily Express, манкунианцы находятся в поисках центрального полузащитника, и хавбек российского клуба является кандидатом на эту позицию. При этом отмечается, что «Ростов» будет готов продать Норманна не менее, чем за 15 млн.

Зимой в прессе уже появлялась информация об интересе МЮ к игроку.

Кроме того, Норманн во время выступлений за норвежский «Мольде» играл под руководством нынешнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

Норманн перешёл в «Ростов» в 2018 году. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ростов» интересуется футболистом сборной Японии Хасимото.