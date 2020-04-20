СМИ: На базе сборной Англии по футболу было отстреляно около 60 гусей

В период с 2018 по 2019 год на базе национальной команды Англии по футболу в целях обеспечения безопасности спортсменов было отстреляно около 60 гусей.

globallookpress.com

По информации The Guardian, на базе сборной Англии по футболу с 2018 по 2019 год с целью обезопасить футболистов от получения повреждений во время тренировочных занятий было отстреляно около 60 гусей.

Отмечается, что птицы использовали поля тренировочной базы как место для испражнений, ввиду чего занятия футболистов могли стать травмоопасными. Как сообщили в Футбольной ассоциации Англии, также увеличивалась вероятность распространения паразитов.

При этом изначально было принято решение об отпугивании и ловле гусей, но эти меры не возымели эффекта.

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