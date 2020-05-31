СМИ: Президент «Ювентуса» предложил возобновить Серию А с болельщиками

31 мая 2020     12
СМИ: Президент «Ювентуса» предложил возобновить Серию А с болельщиками

22:57

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли предложил возобновить сезон Серии А со зрителями на стадионах.

Об этом сообщает Football Italia. Согласно плану Аньелли, который он изложил владельцам 19 других клубов Серии А, с середины июля на стадионы стоит пускать болельщиков в количестве не более 10% от общей вместимости стадиона. В дальнейшем планируется увеличить эту цифру до 25%, при этом соблюдая правила социального дистанцирования.

По схожему сценарию возобновится чемпионат России, где Роспотребнадзор разрешил болельщикам присутствовать на трибунах в количестве не более 10% от вместимости арены.

Ранее сообщалось, что матчи Серии А после возобновления сезона будут проходить ежедневно.

Источник: Россия Сегодня

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