СМИ: Профсоюз игроков НХЛ предложил провести плей-офф с участием 24 команд

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) предложила провести плей-офф Кубка Стэнли с участием 24 коллективов вместо стандартных 16.

РИА Новости

По информации Associated Press, предложение провести розыгрыш Кубка Стэнли с участием 24 команд было озвучено по результатам голосования, проведённого представителями NHLPA.

Отмечается, что на первом этапе по четыре лучшие команды из Западной и Восточной конференций проведут мини-турнир, в котором определят номер посева во втором раунде плей-офф. В то же время оставшиеся восемь коллективов из каждой конференции проведут между собой серию игр до трёх побед за право продолжить борьбу за Кубок Стэнли. Пары будут сформированы с учётом расположения клубов в турнирной таблице регулярного чемпионата.

В результате на втором этапе розыгрыша Кубка Стэнли останется 16 коллективов, после чего проведение турнира пройдёт в стандартном формате. Серии будут проходить до четырёх побед.

Ранее сообщалось, что НХЛ намерена продлить истекающие соглашения игроков до момента фактического окончания сезона-2019/20, включая розыгрыш Кубка Стэнли.