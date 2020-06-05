СМИ: Сезон АПЛ возобновится матчем «Астон Вилла» — «Шеффилд»

Ранее сообщалось , что клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские матчи до возобновления сезона.

АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.

В первый игровой день возобновлённого сезона, 17 июля, состоятся два матча — «Астон Вилла» на своём поле примет «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом».

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