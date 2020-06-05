СМИ: Сезон АПЛ возобновится матчем «Астон Вилла» — «Шеффилд»

Британское интернет-издание The Independent опубликовало часть календаря матчей Английской премьер-лиги (АПЛ).
В первый игровой день возобновлённого сезона, 17 июля, состоятся два матча — «Астон Вилла» на своём поле примет «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом».
Дальнейшее расписание игр выглядит следующим образом:
— 19 июня: «Норвич Сити» — «Саутгемптон» и «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед»;
—20 июня: «Уотфорд» — «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» —«Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон», «Борнмут» — «Кристал Пэлас»;
— 21 июня: «Ньюкасл Юнайтед» — «Шеффилд», «Астон Вилла» — «Челси», «Эвертон» — «Ливерпуль»;
— 22 июня: «Манчестер Сити» — «Бёрнли»;
— 23 июня: «Саутгемптон» — «Арсенал», «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»;
— 24 июня МЮ — «Шеффилд», «Ньюкасл» — «Астон Вилла», «Норвич» — «Эвертон», «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»;
— 25 июня: «Бернли» — «Уотфорд», «Лестер» — «Брайтон», «Челси» — «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» — «Борнмут»;
— 28 июня: «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон», «Уотфорд» — «Саутгемптон»;
— 29 июня: «Кристал Пэлас» — «Бёрнли»;
— 30 июня: «Брайтон» — МЮ; «Шеффилд» — «Тоттенхэм»;
— 1 июля «Борнмут» — «Ньюкасл», «Эвертон» — «Лестер», «Вест Хэм» — «Челси»;
— 2 июля: «Арсенал» — «Норвич», «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
АПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса, как и многие спортивные турниры в мире. На момент паузы в лиге было сыграно 29 туров из 38.
Ранее сообщалось, что клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские матчи до возобновления сезона.
Источник: Россия Сегодня