СМИ: «Спартак» может расторгнуть контракт с Гулиевым из-за его конфликта с тренером

Московский «Спартак» может летом расторгнуть контракт с полузащитником команды Аязом Гулиевым из-за его конфликта с тренером клуба по физподготовке Владимиром Чипзановичем.

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Как сообщает «Спорт-Экспресс», Чипзанович руководит тренировками команды в данный момент, так как главный тренер Доменико Тедеско вместе с остальными специалистами помещён на двухнедельный карантин.

Гулиев будет находиться в «Спартаке-2» до конца сезона, а затем ему будут искать вариант с бесплатной арендой. Но также рассматривается возможность разрыва контракта.

Ранее сообщалось, что Гулиев был переведён в «Спартак-2» за нарушение дисциплины.