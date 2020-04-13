Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», попал в сферу интересов лиссабонского «Спортинга».
РИА Новости
Как сообщает A Bola, «Спортинг» может приобрести Мариу, включив в сделку своего защитника Маркоса Акунью, которым интересуется «Интер».
При этом «Локомотив» также хочет выкупить права на игрока. Арендное соглашение истекает летом.
В активе Мариу 13 матчей за «Локомотив», в которых он забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.
Ранее скаут «Лестера» заявил, что клуб никогда не интересовался защитником «Локомотива» Соломоном Кверквелией.
|
СМИ: «Спортинг» интересуется футболистом «Локомотива» Мариу
19:02 Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», попал в сферу интересов лиссабонского «Спортинга». РИА Новости …
|
Директор «Новогорска» рассказал, как на базе оказались тренер и спортсмен с подозрением на коронавирус
19:10 Директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий рассказал, почему главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и гимнаст Сергей …
|
В Севастополе будут выдавать пропуска с QR-кодами
С 14 апреля в Севастополе начнут выдавать электронные пропуска для сотрудников предприятий, которые продолжают работу в период самоизоляции. «Сегодня завершается …
|
В Ялте нетрезвая женщина напала на полицейского
Полицейские приехали на вызов, поступивший от жильцов коммунальной квартиры, которые сообщили, что их соседи распивают алкоголь, кричат и нарушают общественный …
|
Вести Севастополь 13.04.2020. Выпуск 14:25
Главные темы выпуска: – В Севастополе нет новых случаев COVID-19. Зато есть те, кто бессмысленно идут на риск. Режим самоизоляции …