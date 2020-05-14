СМИ: «Трабзонспор» заинтересован в приобретении футболиста «Спартака» Мельгарехо

Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» интересуется полузащитником московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

РИА Новости

Как сообщает Fotomac, «Трабзонспор» рассматривает игрока в качестве усиления одного из флангов. При этом если Мельгарехо примет предложение, то перейдёт в новый клуб бесплатно, так как его контракт со «Спартаком» истекает этим летом.

Мельгарехо уже говорил, что, скорее всего, покинет «Спартак» по окончании сезона.

Мельгарехо выступал за красно-белых с 2016 года. На его счету 116 матчей, 17 голов и 11 результативных передач в составе москвичей.

Ранее хавбек рассказал о своих планах на будущее.