СМИ: Вратарь «Далласа» Худобин может перейти в «Монреаль»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин может продолжить карьеру в «Монреаль Канадиенс».
Об этом сообщает обозреватель NBC Sports Джеймс О’Брайен. Российский голкипер рассматривается канадским клубом в качестве сменщика основного стража ворот Кэри Прайса.
33-летний Худобин в нынешнем сезоне сыграл в 30 регулярных матчах, в 16 из которых одержал победу. В среднем за матч он пропускал 2,22 шайбы, отражая 93% бросков.
Ранее агент Сорокина заявил, что вратарь ЦСКА продолжит карьеру в НХЛ.
Источник: Россия Сегодня