СМИ: Вратарь «Далласа» Худобин может перейти в «Монреаль»

Ранее агент Сорокина заявил , что вратарь ЦСКА продолжит карьеру в НХЛ.

33-летний Худобин в нынешнем сезоне сыграл в 30 регулярных матчах, в 16 из которых одержал победу. В среднем за матч он пропускал 2,22 шайбы, отражая 93% бросков.

Об этом сообщает обозреватель NBC Sports Джеймс О’Брайен. Российский голкипер рассматривается канадским клубом в качестве сменщика основного стража ворот Кэри Прайса.

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин может продолжить карьеру в «Монреаль Канадиенс».

Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса. Об этом рассказали «Известиям» представители компаний. Для того, чтобы клиент получил компенсацию, его …



Законность карантина оценили Юристы оценили законность действий властей в связи с введением карантина. Об этом пишет «Коммерсантъ». Как пишет издание, ранее партнер коллегии …



Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом …



Вирусолог оценил вероятность возникновения опасных мутаций COVID-19 Несмотря на то, что коронавирус постоянно меняется, у него не будет более опасных мутаций. Такое мнение в интервью RT выразил …

