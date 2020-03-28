СМИ: Заразившийся коронавирусом теннисист Уайлд может быть осуждён за нарушение карантина

28 марта 2020     19
СМИ: Заразившийся коронавирусом теннисист Уайлд может быть осуждён за нарушение карантина

00:03

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд может может получить тюремный срок за нарушение карантина.

Как сообщает Globo Esporte, бразильская полиция начала расследование о возможном нарушении теннисистом карантина: по имеющимся данным,  после подтверждения заболевания Уайлд покидал свой дом.

Отмечается, что, согласно законодательству, ему грозит срок от одного месяца до одного года лишения свободы.

20-летний Уайлд, выступающий в ATP-туре с 2018 года, стал первым профессиональным теннисистом, заразившимся коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Федерер призвал швейцарцев серьёзно относиться к правилам, касающимся COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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