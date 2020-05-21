Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли

21 мая 2020     11
Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли

Данные о том, что онкологическая помощь в Москве оказывается не в полном объеме, не соответствует действительности. Заявления СМИ опровергли в столичном департаменте здравоохранения, информация об этом появилась на сайте ведомства.

В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день. Более того, городом выделено дополнительно 100 коек на базе НИКИО им. Свержевского для Городской клинической онкологической больницы №1.

Отмечается, что пациентов закрытых на карантин перевели для продолжения лечения в московские стационары, а людям с опухолями предстательной и молочной желез предоставили гормонотерапию на дому. При отсутствии противопоказаний выехавшие на дом врач с медсестрой вводили необходимый препарат.

Все диагностические мероприятия проводятся в назначенные сроки, добавили в Депздраве.

В ряде СМИ ранее появились публикации об ухудшении доступности медпомощи больным с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями в период пандемии коронавирусной инфекции. Отмечалось, что наиболее критичная ситуация сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По мнению медиков, это связано с увеличившейся нагрузкой на стационары, поскольку некоторые из них перепрофилировались под лечение пациентов, заразившихся COVID-19.

Источник: Лента.Ру

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