Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам в Москве

4 июня 2020     18
Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам к Конституции в столице. Его слова передает ТАСС.

По словам мэра, москвичи привыкли к электронным формам голосования, так как в таком формате обсуждаются вопросы на портале «Активный гражданин». «Тем более, сейчас это актуально», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. Этот день объявлен выходным с сохранением заработной платы.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Также в рамках профилактических мер избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе в участки измерят температуру.

Изначально всенародное голосование было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения нового коронавируса президент принял решение его отложить. Среди возможных изменений — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени. Это допустил мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на соответствующий вопрос …


Собянин пообещал уничтожить данные «Социального мониторинга» и пропусков
Собянин пообещал уничтожить данные «Социального мониторинга» и пропусков

Власти Москвы не планируют сохранять данные приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков, после окончания пандемии коронавируса их уничтожат. Об …


Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам в Москве
Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал актуальным электронное голосование по поправкам к Конституции в столице. Его слова передает ТАСС. По словам …


Журналист Гордон из Украины заявил о навыке применении «гипноза» при интервью
Журналист Гордон из Украины заявил о навыке применении «гипноза» при интервью

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что якобы практикует техники гипноза во время проведения интервью. По его словам, хорошо проведенное интервью …


SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал в четверг, 4 марта, с группой спутников Starlink. Старт был дан в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты