Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

18 июня 2020     17
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках

Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Никто же не говорит, что действующий президент автоматически будет переназначен. Его избирать будут, если будет баллотироваться. Это еще не факт, это его решение», — заявил градоначальник. В действующем ограничение президентских сроков Собянин увидел «некую политическую неопределенность, нестабильность».

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17:10 — 1 июня

По словам мэра столицы, поправка о президентских сроках очень важна, хоть она и вызывает «постоянную дискуссию».

Отменить для Путина ограничения по президентским срокам после принятия поправок в Конституцию предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова 10 марта. Президент, в свою очередь, подчеркнул, что решение об этом должен принимать Конституционный суд. 16 марта суд одобрил поправки.

Голосование поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня, чтобы обеспечить безопасность во время борьбы с коронавирусной инфекцией. В числе предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Источник: Лента.Ру

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