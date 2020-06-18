Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю

18 июня 2020     8
Собянин: ситуация в Москве улучшается каждую неделю

16:30

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается каждую неделю, несмотря на снятие ограничительных мер, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

РИА Новости

«Несмотря на увеличение людей на улицах, на дорогах, открытие целого ряда предприятия, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается», — сказал мэр в эфире «Россия 24».

За последнюю неделю она улучшилась «где-то на 25-30%» по всем основным показателям, добавил он.

«Конечно, целый ряд больниц продолжает активно лечить больных, которые находятся в тяжёлой форме», — напомнил он.

Ранее к плановому приёму пациентов вернулись 12 городских поликлиник Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.

Источник: Россия Сегодня

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