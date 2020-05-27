Собянин заявил о следующих шагах выхода из ограничений по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня в столице уже можно предпринимать следующие шаги по выходу их ограничений по коронавирусу. Об этом он заявил на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным, прямую трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации», — отметил градоначальник, предложив с 1 июня разрешить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг в Москве. Он подчеркнул, что в этой сфере работают сотни тысяч людей.

Источник: Лента.Ру