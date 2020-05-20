«Соблюдать чёткий алгоритм действий»: врач — о COVID-19 на фоне ожирения, диабета и других эндокринных заболеваний

В условиях коронавирусной пандемии летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в 2—4 раза выше, чем у людей без таких заболеваний. Об этом в интервью RT сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Она объяснила, как протекает COVID-19 на фоне эндокринных болезней, в том числе ожирения и сахарного диабета. Врач рассказала о работе COVID-госпиталя для пациентов с такими болезнями и организации дистанционной медицинской помощи, а также дала рекомендации людям с эндокринными нарушениями, вынужденным находиться на самоизоляции.

— Наталья Георгиевна, неоднократно сообщалось, что сегодня в условиях пандемии COVID-19 в особой зоне риска находятся люди, у которых есть фоновые заболевания, в том числе ожирение, диабет и другие эндокринные нарушения. Так ли это?

— Всё верно. Люди с эндокринопатиями входят в группу риска. Прежде всего это пациенты с системными поражениями, с сахарным диабетом (СД), полиорганными нарушениями. В группе риска также пациенты с болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

В нашей стране почти 8 млн человек страдают ожирением. Предиабет у 19 млн человек. Плюс еще 30 млн — в группе риска из-за ожирения. Около 40% населения России имеют опухоли щитовидной железы, причём во многом по причине йододефицита.

Смертность таких пациентов в условиях нынешней пандемии в 2—4 раза выше, чем у здоровых людей. Это обусловлено широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма инфекции.

— А какие дополнительные проблемы вызывает COVID-19 у полных людей? Вирус более заразен, если человек тучный? Или болезнь развивается быстрее?

— Нет, риск заражения COVID-19 никак не связан с весом человека. Другое дело, что у людей с избыточным весом нарушена функция органов дыхания, что приводит к дополнительным проблемам. Повышается потребность организма в вентиляции лёгких, уменьшается податливость стенок грудной клетки и эластичность легочной ткани, нарушается работа диафрагмы, снижается проходимость дыхательных путей. Наихудшими изменениями характеризуется третья степень ожирения.

— Как в целом протекает коронавирусное заболевание у людей с эндокринными нарушениями? Нужны ли им особая аппаратура, препараты, специальный уход?

— Безусловно, в случае заражения COVID-19 людям с эндокринными заболеваниями может потребоваться коррекция лечения. Пациентам с сахарным диабетом уровень гликемии нужно оценивать каждые 4 часа, особенно при отсутствии компенсации, то есть при повышении уровня гликемии выше 15 ммоль/л. Идеальный уровень гликемии в диапазоне 6—10 ммоль/л.

Людям с СД 2 типа, получающим таблетированную терапию, на фоне коронавирусной инфекции может понадобиться уменьшение дозировок метформина или его временная отмена, но с обязательной заменой на альтернативное лечение после консультации с лечащим врачом. Если уровень глюкозы в крови у людей с СД-2 становится слишком высоким (более 13-15 ммоль/л), то может потребоваться переход на инсулинотерапию.

В случае заражения COVID-19 пациентам с сахарным диабетом уровень гликемии нужно оценивать каждые 4 часа Gettyimages.ru © andriano_cz

При надпочечниковой недостаточности повышение температуры и появление диареи требуют увеличения дозы глюкокортикоидов. Такие пациенты подвержены риску опасного для жизни состояния — острого аддисонического криза, когда уровень кортизола в крови ниже потребности.

Люди, принимающие системные глюкокортикоидные препараты, имеют повышенную восприимчивость к инфекциям, включая коронавирусную. В связи с противовоспалительным действием таких лекарств инфекция может протекать у них малосимптомно. Пациентам, принимающим глюкокортикоиды и имеющим эндокринные заболевания, нужно не забывать сообщать об этом врачам.

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Пациенты с первичным гиперпаратиреозом с мягким течением особого режима наблюдения не требуют. А вот с тяжелыми формами гиперкальцемии нуждаются в повышенном внимании и терапии. Гиперкальциемический криз у таких пациентов является показанием для проведения операции в срочном порядке. Однако при COVID-19 целесообразно стабилизировать состояние пациента и отложить оперативное лечение.

Пациентам с эндокринопатиями необходимо соблюдать чёткий алгоритм действий при возникновении первых симптомов COVID-19. На сайте нашего центра размещены разъяснительные материалы, предусмотрена запись на телемедицинскую консультацию. Также нами организована круглосуточная горячая линия 8 (495) 700-02-00 для всех пациентов с эндокринными заболеваниями.

— В вашем центре работает инфекционный корпус для пациентов с COVID-19. Как он устроен?

— Во время пандемии мы перестроили работу тысячного коллектива, оперативно развернули инфекционный корпус для пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом пневмонии.

Новая площадка включает все необходимые функциональные зоны («красную» и «зеленую»), санпропускники для дезинфекции медперсонала, палаты с консолями для подачи кислорода, необходимое диагностическое оборудование, высокотехнологичные отделения интенсивной терапии, реанимационные залы и операционные. Закуплены все необходимые лекарства, расходные материалы и полный набор средств индивидуальной защиты.

Более 250 медицинских работников НМИЦ эндокринологии, задействованных в работе инфекционного корпуса, прошли обязательное и дополнительное обучение, подвергаются регулярному тестированию на коронавирус.

В инфекционном подразделении ведётся посменная восьмичасовая работа четырьмя медицинскими бригадами. Логистика всех служб, маршрутизация пациентов с подозрением на заражение и действия приёмного отделения строго регламентированы.

— Как проходит рабочая смена в «красной» зоне инфекционного корпуса? С какими новыми проблемами пришлось столкнуться? Как справляется ваша команда?

— Большая часть сотрудников работают без перерыва, совсем не выходя из «красной» зоны в течение рабочей смены на протяжении всех 8 часов. Условия непростые: в комбинезоне, маске, респираторе, капюшоне очень жарко, нет возможности передохнуть или, например, протереть очки. Руки в двух слоях перчаток, что крайне затрудняет привычное ведение документации, проведение элементарных манипуляций. Работа идёт на пределе и физических и эмоциональных человеческих возможностей. Но все процессы постепенно отлаживаются, сотрудникам становится несколько легче морально и физически.

— Следят ли ваши специалисты за развитием пандемии в мире?

— Безусловно, наше эндокринное сообщество, ядро которого составляют академики с мировым именем, отслеживает все медицинские аспекты, связанные с пандемией. На центр возложена особая ответственность быть законодателем в части клинической эндокринологии, лечения больных с гормональными нарушениями, профилактики заболеваний. У нас сосредоточен большой научный потенциал.

Наша команда переработала огромный объём информации о заболевании, вызываемом новым коронавирусом SARS-CoV-2. На основе полученной информации разработаны рекомендации врачам-эндокринологам России по ведению своих пациентов и чёткий алгоритм действий, предписанный пациентам с эндокринопатиями при возникновении симптомов COVID-19.

РИА Новости © Илья Питалев

Помимо клинической практики ведём научный мониторинг, выявляем причинно-следственные связи, изучаем поведение внутренних желез секреции под воздействием этого малоизученного вируса.

— К каким изменениям в эндокринологии может привести опыт пандемии? Можно ли сказать, что коронавирус заставит многих людей задуматься о правильном образе жизни, о здоровом питании?

— Думаю, последствия пандемии заставят научное медицинское сообщество больше сосредоточиться на разработке специализированных программ и новых лекарственных препаратов для диагностики и эффективного лечении хронических заболеваний. Уверена, эта работа будет проделана оперативно.

Надеюсь, определённые изменения произойдут и в сознании наших граждан, которые не соблюдают принципов рационального питания и не любят регулярно посещать медицинские учреждения, ведь любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, что только здоровый организм способен противостоять новым инфекциям и выходить из схватки с вирусами с наименьшими потерями. Так давайте беречь свое здоровье, не растрачивать бездумно свой природный арсенал, а усиливать его регулярными физическими нагрузками, здоровым питанием, полноценным отдыхом.

— Во время самоизоляции людям с лишним весом и другими нарушениями обмена веществ приходится тяжело вдвойне. Им необходимо больше двигаться, а все передвижения сейчас ограничены. Ваши советы и рекомендации людям с эндокринными проблемами в это непростое время.

— Действительно, вынужденное пребывание в режиме самоизоляции во время эпидемии COVID-19 может иметь долгосрочные последствия для массы тела, усугубить проблему ожирения, сопутствующих заболеваний и состояний. В таких условиях важным является соблюдение режима сна и бодрствования, режима рационального и сбалансированного питания, достаточного потребления воды. Всё это чрезвычайно важно для здоровья, особенно в ситуации, когда резервы иммунной системы мобилизуются для борьбы с инфекцией.

Для облегчения расчёта энергоёмкости пищи существует множество приложений, где можно легко просчитать свою норму в заданных условиях низкой физической активности. Некоторым людям достаточно в течение недели вести такой дневник, чтобы обучиться самостоятельно в дальнейшем управлять этой «математикой». Сегодня есть время, которое стоит уделить своему здоровью.

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