Сообщения об отказах делать аборты в больницах в Москвы опровергли

Власти Москвы заявили, что аборты беспрепятственно проводятся во всех медицинских учреждениях столицы как по желанию, так и по медицинским показателям. Единственным исключением является роддом №8 при ГКБ имени Демихова, перепрофилированный для лечения зараженных коронавирусом, передает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

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Все городские роддома, в том числе отделения интенсивной терапии, реанимации и патологии в них, продолжают функционировать в штатном режиме. Их хватит для оказания соответствующих медицинских услуг всем матерям и новорожденным. Женские консультации также принимают пациентов, однако их посещение ограничено в связи с принятыми мерами безопасности.

В департаменте отметили, что «во всех роддомах усилены меры по соблюдению санитарных и противоэпидемиологических требований» в связи с пандемией коронавируса. Также временно отменены партнерские роды и посещения родственников.

Журнал «Сноб» ранее опубликовал материал о том, что в столичных клиниках не принимают женщин, желающих сделать аборт. Согласно информации издания, в больницах отказ обосновывали положениями указа мэра Москвы Собянина «О введении режима повышенной готовности» и предлагали перенести операцию на более поздний срок.

По последним данным в России зафиксировано более 99 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране около 970 человек скончались в результате пандемии.

Источник: Лента.Ру