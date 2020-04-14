Совет Европы ищет консультантов для развития ГБР Украины

14 апреля 2020     8
Совет Европы ищет консультантов для развития ГБР Украины

Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги, направленные на совершенствование работы Государственного бюро расследований Украины. Об этом говорится в документах СЕ, с которыми ознакомился RT.

«Проект… нацелен на содействие институциональному развитию Государственного бюро расследований (ГБР) для обеспечения эффективной борьбы с ненадлежащим обращением (с людьми. — RT)», — отмечается в тексте.

Как уточнили в Совете Европы, работа специалистов будет разделена на четыре направления.

Первое предполагает расширение возможностей сотрудников ГБР по эффективному расследованию случаев ненадлежащего обращения и других нарушений прав человека.

Второе связано с гендерной проблематикой в профессиональной среде ведомства, третье направлено на институциональную поддержку бюро.

«Четвёртое: приведение процедур ГБР по подбору персонала в соответствие с европейскими стандартами», — указали авторы документа.

Подать заявку на участие в конкурсе могут граждане с высшим образованием в сфере юриспруденции, политологии, социологии, международных отношений или государственного управления и соответствующим опытом работы. Кроме того, заявители должны в совершенстве владеть английским языком.

«Общий бюджет проекта составляет €700 тыс., а общая сумма предмета данного тендера на протяжении всего срока действия рамочного договора не должна превышать €55 тыс. (не включая налоги)», — говорится в тексте.

Работа будет проводиться в рамках проекта «Поддержка институтам в борьбе с ненадлежащим обращением на Украине», отмечается в документе.

Ранее сообщалось о намерении Совета Европы реализовать программу, направленную на реформирование пенитенциарной системы Украины.

Как следовало из описания объявленного тендера, подобным образом СЕ планировал исправить ситуацию, сложившуюся в области защиты прав человека в стране.

Источник: Россия Сегодня

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