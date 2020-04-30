Создатели папах для Хабиба Нурмагомедова заразились коронавирусом

Ремесленники из дагестанского села Тебекмахи, занимающиеся производством папах в том числе для чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заразились коронавирусом и распространили инфекцию среди односельчан. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал глава администрации Тебекмахи Меджид Меджидов.

По его словам, когда в Дагестане ввели ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса, создатели папах, обычно торгующие своими изделиями в других городах, вернулись в родное село, поневоле завезя туда и инфекцию. «Именно из-за этого в нашем отдаленном населенном пункте и появился очаг, ведь села неподалеку и знать не знают о болезнях», — отметил он.

Меджидов объяснил, что с середины апреля в Тебекмахи начали умирать по два человека в день, хотя в среднем в год в селе умирают 12–17 человек. Жертвами вируса в основном стали местные долгожители, самый молодой умерший — женщина в возрасте 56 лет.

Сейчас дорога, связывающая село с внешним миром, закрыта, чтобы не допустить распространения инфекции на соседние населенные пункты, добавил Меджидов.

Дагестан входит в пятерку регионов России по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В республике выявили почти 1,4 тысячи случаев заражения, в том числе 158 за последние сутки.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Папаха является частью его образа, в котором он появляется перед боями и на пресс-конференциях. Из-за пандемии коронавируса, которая привела к закрытию границ многих государств, в том числе России, у бойца сорвался титульный бой в США с американцем Тони Фергюсоном.

Источник: Лента.Ру