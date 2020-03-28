«Спад ожидается довольно глубокий»: МВФ объявил о начале рецессии в мировой экономике

Международный валютный фонд объявил о начале рецессии в мировой экономике. Как подчеркнула глава организации Кристалина Георгиева, из-за коронавируса спад может оказаться хуже кризиса 2007—2009 годов и рискует обернуться массовыми банкротствами и ростом безработицы. По словам экспертов, в первую очередь под ударом окажутся торговля, туризм и промышленность. Впрочем, страны G20 уже договорились выделить $5 трлн на преодоление последствий коронавируса. Одновременно аналитики рассчитывают на денежные вливания от глобальных центробанков.

Мировая экономика вошла в фазу рецессии. Об этом в пятницу, 27 марта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году. Оно может оказаться довольно значительным, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — отметила глава МВФ.

Между тем, по её словам, в 2020 году «спад ожидается довольно глубоким». Так, рецессия способна вызвать волну банкротств и потерю большого числа рабочих мест. Подобная ситуация рискует не только помешать восстановлению мировой экономики, но и «разрушить основу общества», считает Георгиева.

Как рассказал в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, по итогам года мировая экономика может либо показать нулевой рост, либо просесть на 0,5%. Одновременно эксперты Института международных финансов (IIF) прогнозируют падение мирового ВВП сразу на 1,5%. Для сравнения, по данным МВФ, в 2009 году спад составил 0,1%.

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«Кризис 2008 года не сопровождался разрушением технологических и логистических цепочек по всему миру, не создавал ситуацию, когда останавливаются производства и перекрываются границы между странами», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых коронавирусом в мире превышает 509 тыс., из них более 23 тыс. скончались.

Распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире. Как ранее подсчитали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), из-за последствий коронавируса в 2020 году мировая экономика может потерять до $2 трлн. Впрочем, согласно оценке опрошенных RT аналитиков, итоговая сумма окажется в несколько раз выше.

«Только мировая индустрия туризма по итогам года может потерять около $1 трлн и лишиться 50 млн рабочих мест. При этом ещё порядка 60 отраслей экономики так или иначе завязаны на туризме. В результате общие суммарные потери глобальной экономики могут превысить $5 трлн. Как ожидается, объём мировой торговли может сократиться в два раза, а безработица — вырасти на 30—50%», — отметил Павел Сигал.

На фоне обвала мировой торговли может произойти и значительное сокращения глобального производства. Об этом в беседе с RT рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Самой пострадавшей отраслью глобальной экономики станет торговля. Всё остальное — производство и добыча — пойдёт прицепом вниз, как только провалятся параметры потребления. Очень резко падает спрос на автомобили. Заметно снижается спрос на одежду и обувь — они не нужны, если сидишь дома. Всё это негативно скажется на секторах производства и отразится на ценах на сырьё» — подчеркнула Бодрова.

Накачка деньгами

Как ранее заявляла Кристалина Георгиева, с начала распространения болезни мировые инвесторы вывели с развивающихся рынков порядка $83 млрд. Отток капитала стал крупнейшим за всё время наблюдений. При этом, согласно оценке главы МВФ, для преодоления кризиса развивающимся государствам потребуется $2,5 трлн.

Впрочем, мировые правительства уже отреагировали на угрозу глобального экономического спада. Так, накануне по итогам саммита G20 главы государств договорились вложить в мировую экономику более $5 трлн для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

«Чтобы «сгладить» удар по экономике, власти и дальше будут реализовывать масштабные меры поддержки. Впрочем, это может усилить давление на бюджеты государств. В зоне риска окажутся страны, чьи бюджетные системы и ранее находились в условиях повышенного давления, например, те же крупнейшие европейские экономики (Италия или Франция). Помимо этого, под угрозой оказываются развивающиеся страны, которые не могут «похвастаться» значительным запасом макроэкономической прочности», — отметил Антон Покатович.

Помимо финансовой помощи правительств, глобальную экономику могут поддержать и денежные вливания мировых центробанков. Так, например, 23 марта Федеральная резервная система США объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения.

Регулятор планирует в неограниченном объёме скупать облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. Как ожидается, аналогичные меры могут принять и другие центробанки.

«Глобальные центробанки — ЕЦБ, ФРС или Банк Англии — будут печать деньги и накачивать мировую финансовую систему, пока весь экономический организм ими не наполнится. Это такая «система искусственной вентиляции лёгких», пока больной не сможет дышать сам. Но сейчас никто точно не знает, когда это произойдёт», — заключила Анна Бодрова.

Источник: Россия Сегодня