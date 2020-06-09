«Спартак» объявил о возвращении хоккеиста Радила

9 июня 2020     13
«Спартак» объявил о возвращении хоккеиста Радила

22:46

Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о возвращении в команду чешского нападающего Лукаша Радила.

© РИА Новости / Владимир Федоренко

Как сообщает пресс-служба «Спартака», срок действия соглашения с 29-летним чехом — до 30 апреля 2021 года.

Радил играл за «Спартак» с 2015 по 2018 год, записав в свой актив 103 (41+62) очка в 168 матчах. Последние два года форвард провёл в НХЛ, отыграв за «Сан-Хосе Шаркс» 50 матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков.

Ранее сообщалось, что «Трактор» подписал хоккеиста из клуба НХЛ «Баффало».

Источник: Россия Сегодня

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