Спасатели эвакуировали семь человек при пожаре на юге Москвы

Спасатели эвакуировали семь человек из горящей квартиры в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

РИА Новости

«Принятыми мерами в 1:10 мск пожар был локализован, а в 1:14 мск — ликвидирован… С 22-го этажа были спасены семь человек, из них один ребёнок. Ребёнка осматривают медики», — говорится в сообщении.

В столичном главке уточнили, что возгорание произошло на 22-м этаже жилого здания на улице Ялтинской.

Ранее стало известно, что в результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек.