Спасатели эвакуировали семь человек при пожаре на юге Москвы

13 мая 2020     15
Спасатели эвакуировали семь человек при пожаре на юге Москвы

02:00

Спасатели эвакуировали семь человек из горящей квартиры в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

РИА Новости

«Принятыми мерами в 1:10 мск пожар был локализован, а в 1:14 мск — ликвидирован… С 22-го этажа были спасены семь человек, из них один ребёнок. Ребёнка осматривают медики», — говорится в сообщении.

В столичном главке уточнили, что возгорание произошло на 22-м этаже жилого здания на улице Ялтинской.

Ранее стало известно, что в результате пожара в городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Благотворители спасли десятки оставшихся без хозяев из-за коронавируса питомцев
Благотворители спасли десятки оставшихся без хозяев из-за коронавируса питомцев

Жители США стали массово забирать животных из приютов после введения карантина в стране. В итоге приюты почти опустели. Однако в …


Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса
Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи посчитал заниженным число жертв коронавируса в стране. Об этом он заявил, выступая на слушаниях в …


Врач назвал возможную причину пневмонии у Бабкиной
Врач назвал возможную причину пневмонии у Бабкиной

Петербургский врач, профессор Николай Косенков назвал возможную причину пневмонии у народной артистки России Надежды Бабкиной в беседе с Nation News. …


США изъяли со складов российские аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге
США изъяли со складов российские аппараты ИВЛ из-за пожара в Петербурге

Власти США примут решение об использовании российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» по итогам расследования причин пожара в Санкт-Петербургской …


Инфекционист указал на хороший признак в эпидемии коронавируса в России
Инфекционист указал на хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В ситуации с распространением коронавируса в России прослеживается хороший признак, заявил врач–инфекционист, профессор Николай Малышев. По его словам, специалисты наблюдают …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты