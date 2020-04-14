Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 15 апреля.
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днём возможен дождь.
Вечер в ночное время ожидается южный, утром и днём — северо-западный, 13 — 18 м/с.
Температура воздуха составит +8…+10 ˚С.
Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередачи, падению деревьев, плохо закреплённых конструкций.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что спасатели предупредили о заморозках в Краснодарском крае.
Источник: Россия Сегодня