Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе

14 апреля 2020     1
Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе

22:40

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 15 апреля.

РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днём возможен дождь.

Вечер в ночное время ожидается южный, утром и днём — северо-западный, 13 — 18 м/с.

Температура воздуха составит +8…+10 ˚С.

Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередачи, падению деревьев, плохо закреплённых конструкций.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что спасатели предупредили о заморозках в Краснодарском крае.

Источник: Россия Сегодня

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