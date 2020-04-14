Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что спасатели предупредили о заморозках в Краснодарском крае.

Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередачи, падению деревьев, плохо закреплённых конструкций.

Вечер в ночное время ожидается южный, утром и днём — северо-западный, 13 — 18 м/с.

По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днём возможен дождь.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 15 апреля.

Спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Севастополе 22:40 Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе 15 апреля. РИА Новости Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на …



Аэропорт Симферополь заявил о рекордном падении пассажиропотока 22:41 В аэропорту Симферополь зафиксировали рекордное падение пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусом. РИА Новости Об этом сообщает «Крыминформ». «По …



В Москве проведут показательные рейды для выявления нарушителей самоизоляции В Москве с 15 апреля начнут проводить показательные рейды для выявления нарушителей режима самоизоляции. К борьбе с нарушающими режим водителями …



Захарова призвала США привлечь NYT к ответственности за статью о Путине Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США привлечь газету The New York Times (NYT) к ответственности. Так она отреагировала …

