Спасатели рассказали подробности взрыва в хранилище газа в Казани

13 июня 2020     15
Спасатели рассказали подробности взрыва в хранилище газа в Казани

В пресс-службе МЧС России рассказали подробности взрыва сжиженного газа, который произошел в казанском хранилище. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Как выяснили спасатели, возгорание газа произошло в результате взрыва в здании операторной, которое в результате происшествия обрушилось. Из под обломков извлекли двух пострадавших и одного погибшего.

Ранее сообщалось, что на месте пожара в хранилище газа вспыхнул факел. Пожарные охлаждали место возгорания, чтобы огонь не распространился на соседние емкости.

Взрыв сжиженного газа в наземном хранилище произошел 12 июня. В результате происшествия погиб один человек. Еще двое пострадали, один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Источник: Лента.Ру

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