Специалисты ВВО проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии для предотвращения пожаров

Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане рассказали о ходе восстановления лесов по нацпроекту «Экология».

Обследование территории в 500 кв. км ведут в круглосуточном режиме с середины апреля. Применяются летательные аппараты «Орлан-10» с инфракрасными камерами.

Работы организованы для предотвращения возникновения очагов пожаров и дальнейшего распространения огня.

Об этом сообщает ОТР .

Специалисты Восточного военного округа проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии с помощью беспилотников.

Специалисты ВВО проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии для предотвращения пожаров 21:39 Специалисты Восточного военного округа проводят мониторинг лесов и степей в Бурятии с помощью беспилотников. Об этом сообщает ОТР. Работы …



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Вести Севастополь 14.05.2020. Выпуск 21:05 Главные темы программы: – Уголовное дело за вырубку можжевельника и сосен. Природоохранная прокуратура завершила проверку. – Новое жильё в кредит. …

