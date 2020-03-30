Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве 17 детей

30 марта 2020     7
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве 17 детей

12:49

За сутки коронавирусная инфекция подтверждена в Москве у 17 детей. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

© Нина Алексеева РИА Новости

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве превысило 1,2 тысячи человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 30 марта в столице вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.

Он также пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции.

Источник: Россия Сегодня

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