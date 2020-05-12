Средства защиты: в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим

Ношение маски и перчаток в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 становится обязательным в Москве с 12 мая. При этом в столице штраф за отсутствие маски и перчаток в общественном транспорте составит 5 тыс. рублей, на предприятиях — 4 тыс. рублей. В Московской области также вступает в силу масочный режим, однако санкции за его нарушение пока отсрочены, людям без маски будут делать замечание.

Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси. При этом с 1 мая масочный режим в Подмосковье носил рекомендательный характер.

«Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси», — пояснил мэр Москвы Сергей Собянин. — Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а — наоборот — делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни».

По его словам, ношение масок и перчаток рекомендовано санитарными врачами в связи с тем, что с 12 мая, в частности, ожидается увеличение численности пассажиров в общественном транспорте. Это связано с тем, что возобновят работу предприятия, относящиеся к производственным, промышленным и строительным секторам экономики.

«В совокупности это даст работу полумиллиону человек, которые сегодня вынуждены находиться дома», — пояснял мэр столицы 7 мая.

При этом жителям Москвы, которые пользуются услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро, будут бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них их не будет при себе.

Согласно данным мэрии Москвы, организовано почти 1,5 точек продаж масок и перчаток на станциях метро и в кассах пригородного сообщения.

Вместе с тем начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщал, что сотрудники Роспотребнадзора могут проверить соблюдение масочного режима на предприятиях, чья деятельность разрешена с 12 мая.

«На предприятиях и в организациях, работа которых разрешена, в соответствии с требованиями главного санитарного врача должен быть обеспечен масочный режим, штраф за несоблюдение которого составит 4 тыс. рублей», — цитирует его ТАСС.

При этом штраф за отсутствие масок и перчаток для пассажиров общественного транспорта составит 5 тыс. рублей. Соответствующие санкции закреплены в указе мэра от 2 апреля.

AFP © Dimitar DILKOFF

В то же время в Московской области власти региона на данный момент отложили введение штрафов за нарушение масочного режима.

«Мы отсрочили наказание. Если у тебя нет маски после 12 мая, тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток ты можешь ехать в метро, только эта дорога будет в госпиталь сразу», — пояснял губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он добавил, что жители региона старше 65 лет смогут приобрести средство индивидуальной защиты в государственных аптеках по льготной цене, которая составит 11 рублей за маску.

Как рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, купить маски можно будет не только в аптеках и торговых точках, но и на остановках наземного транспорта. Стоимость изделий составит 29 рублей.

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«На автостанции и автовокзалы «Мострансавто» с 12 мая поступят в продажу одноразовые маски. Приобрести маски можно будет также в 32 автоматах на автовокзалах и автостанциях перевозчика, — цитирует её телеканал «360».

Заметим, что масочный режим уже действует в большинстве регионов России. При этом со вторника он также становится обязательным, среди прочего, в Санкт-Петербурге, Крыму, Мурманской, Челябинской и Калининградской областях.

Как указали в Роспотребнадзоре, маски необходимо менять после двух-трёх часов использования. При этом одноразовые изделия из нетканого материала не подлежат повторному использованию. В то же время утилизировать использованную маску следует, поместив в отдельный пакет и герметично закрыв его, после чего выбросить в мусорное ведро.

Наряду с этим министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснял, что введение масочного режима можно расценивать как один из этапов ослабления ограничительных мер.

«Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», — говорил министр.

Согласно последним данным, Москва и Московская область лидируют по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

В столице России зарегистрировано 115 909 случаев. При этом выздоровели и были выписаны уже 17 822 пациента. Между тем число летальных исходов от осложнений, связанных с COVID-19 и другими заболевания, составляет 1 124.

В Подмосковье выявлено 21 637 случаев. Жертвами инфекции стали 209 человек, тогда как выздоровели уже 1 389 пациентов.