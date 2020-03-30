Сроки переписи россиян в труднодоступных районах перенесут

Всероссийская перепись населения в труднодоступных районах будет перенесена с 1 апреля на вторую половину 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса.

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11 марта сообщалось, что Росстат планирует внедрить в России мобильные пункты переписи населения в офисах и на производстве.

Уточняется, что точные даты будут определены по районам с местными властями.

«Начало переписи в труднодоступных районах будет перенесено на второе полугодие 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу Росстата.

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