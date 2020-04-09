США могут выделить $5 млн на развитие гражданского общества в Косове

9 апреля 2020     18
США могут выделить $5 млн на развитие гражданского общества в Косове

06:32

Ксения Калинкина

Агентство США по международному развитию (USAID) изучает возможность выделения в течение пяти лет до $5 млн на развитие институтов гражданского общества в частично признанной республике Косово. Об этом говорится в предварительном уведомлении к контракту, с которым ознакомился RT.

© U.S. Department of Agriculture Flickr

Как уточняется в документе, соответствующая работа будет направлена на усиление взаимной подотчётности между властями, организациями гражданского общества (ОГО) и населением путём расширения гражданского участия и снижения зависимости от доноров.

Как отмечают авторы документа, в случае успешной реализации рассматриваемой инициативы ОГО будут иметь более широкие возможности в вопросе создания многоотраслевых партнёрств с участием частного сектора, властей, косоварской диаспоры и СМИ для преодоления проблем развития Косова.

«Предлагаемые ОГО решения по демократическим, социальным и экономическим вопросам на местном и национальном уровнях станут в большей степени соответствовать потребностям и приоритетам граждан», — добавляют авторы текста.

Право подать заявку на участие в конкурсе могут лишь местные организации и зарегистрированные в Косове партнёры, которые за последние пять лет получили от USAID помощь в размере, не превышающем $25 млн.

Ранее сообщалось о намерении США «воспитать» у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».

Как уточнялось, на эти цели USAID планировало выделить $38 млн.

Источник: Россия Сегодня

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США могут выделить $5 млн на развитие гражданского общества в Косове
США могут выделить $5 млн на развитие гражданского общества в Косове

06:32 Ксения Калинкина Агентство США по международному развитию (USAID) изучает возможность выделения в течение пяти лет до $5 млн на …



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