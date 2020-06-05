США намерены «воспитать» лидеров гражданского общества на Кубе

Госдепартамент планирует выделить более $1,2 млн на реализацию проекта по подготовке перспективных кубинских «лидеров гражданского общества», которым предстоит распространять среди населения республики идеи, связанные с «построением демократии». С соответствующим грантом Госдепа ознакомился RT.

«Задача проекта «Воспитание лидеров в гражданском обществе Кубы», поддержку которому оказывает Бюро по делам Западного полушария, состоит в том, чтобы позволить участникам утвердиться на Кубе в качестве профессиональных ресурсов для реализации усилий в деле содействия демократии и соблюдения прав человека, а также чтобы открывать каналы коммуникации и координации деятельности как по всему острову, так и на международном уровне», — говорится в документе.

В рамках проекта, как отмечается, будут отобраны от 25 до 40 кубинцев в возрасте от 20 до 40 лет, «демонстрирующих заинтересованность» в создании более демократического общества.

В тексте гранта указывается, что участники программы не обязательно должны позиционировать себя в качестве диссидентов, однако они должны выступать за соблюдение прав человека, продвижение социальной интеграции и расширение неправительственных возможностей.

Кандидатов планируется обучить навыкам, необходимым для развития гражданского общества на Кубе. В частности, способам коммуникации, необходимым для распространения демократических принципов, умению рассказать аудитории о правах человека и представить идею построения демократии.

Предполагается, что тренинги пройдут в странах, на поездку в которые каждый участник сможет получить визу.

В Госдепе рассчитывают, что по возвращении с обучения молодые лидеры распространят полученные знания в стране.

Согласно прописанным в документе тезисам, оказываемая Соединёнными Штатами Кубе помощь «направлена на расширение возможностей кубинцев свободно определять своё будущее посредством укрепления человеческого потенциала, поощрения вовлечённости на уровне общин и расширения объединений гражданского общества».

В 2019 году стало известно о планах Вашингтона оказать гуманитарную помощь «политзаключённым» на Кубе и обеспечить доступ к «не прошедшей цензуру информации» о жизни кубинцев путём поддержки «независимых журналистов».

С мая 2020-го на Кубе началось круглосуточное вещание телеканала RT на испанском языке. Соглашение о расширении работы RT в республике было подписано между властями России и Кубы в 2018 году.