США подозревают иранскую авиакомпанию в вывозе золота из Венесуэлы

19 мая 2020     18
США подозревают иранскую авиакомпанию в вывозе золота из Венесуэлы

18:49

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона подозревает иранскую авиакомпанию Mahan Air в вывозе золота из Венесуэлы.

© Andy Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

«Вызывает беспокойство то, что Mahan Air, видимо, перевозит золото из хранилищ Венесуэлы в Иран, лишая венесуэльский народ ресурсов, необходимых для восстановления экономики», — говорится в заявлении госсекретаря.

Ранее Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведёт к «аресту и (или) признанию виновным» венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Источник: Россия Сегодня

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