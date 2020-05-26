Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая.
США помогут американским компаниям с выводом производства из Китая
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