США помогут американским компаниям с выводом производства из Китая

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая.

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