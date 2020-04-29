США профинансируют проекты, рассказывающие о «советской тирании» в Венгрии

Посольство США в Будапеште намерено профинансировать реализацию проектов, которые будут способствовать «правдивому признанию» трагических событий Второй мировой войны, холокоста и послевоенного периода. С документом диппредставительства ознакомился RT.

Как отметили в американском посольстве, программы могут быть связаны с реальными историями об актах жестокости в Венгрии во времена войны и «при тирании СССР».

«Предлагаемые проекты должны быть сосредоточены на признании и памяти о сложности всего массива событий национальной истории. В центре внимания должны оказаться личный опыт и устные свидетельства, в том числе о проявлениях человечности и неповиновения (фашистам. — RT), а также об актах жестокости и коллаборационизма, имевших место во времена холокоста, Второй мировой войны, а также при тирании Советского Союза», — говорится в описании гранта.

При этом во всех проектах необходимо подчеркнуть «важность и ценность вклада трансатлантического сообщества в победу над фашизмом и совместное движение к свободе», добавили в ведомстве.

Предлагается также задействовать экспертов из США, которые помогут лучше понять «западные демократические принципы».

На каждую программу Вашингтон планирует выделить до $25 тыс. Исполнителями могут стать как венгерские, так и американские некоммерческие организации, государственные и частные учебные заведения, правительственные учреждения и физические лица.

Средства можно расходовать на создание и распространение короткометражных фильмов, проведение конференций и дискуссий по теме окончания Второй мировой войны и последующего «установления советского господства», а также на организацию виртуальных выставок и исследовательских мероприятий.

Согласно планам посольства США, в проектах должны быть задействованы жители Венгрии, рождённые после 1985 года, молодёжь, лидеры сообществ, бизнесмены и пользователи соцсетей.

В феврале в Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики предложили провести медиакампанию о событиях Второй мировой войны, чтобы сформировать определённое общественное мнение.

Целевой аудиторией были выбраны страны бывшего Советского Союза, где, по словам аналитиков, население до сих пор убеждено в освободительной роли Красной армии.