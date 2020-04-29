США профинансируют проекты, рассказывающие о «советской тирании» в Венгрии

29 апреля 2020     13
США профинансируют проекты, рассказывающие о «советской тирании» в Венгрии

Посольство США в Будапеште намерено профинансировать реализацию проектов, которые будут способствовать «правдивому признанию» трагических событий Второй мировой войны, холокоста и послевоенного периода. С документом диппредставительства ознакомился RT.

Как отметили в американском посольстве, программы могут быть связаны с реальными историями об актах жестокости в Венгрии во времена войны и «при тирании СССР».

«Предлагаемые проекты должны быть сосредоточены на признании и памяти о сложности всего массива событий национальной истории. В центре внимания должны оказаться личный опыт и устные свидетельства, в том числе о проявлениях человечности и неповиновения (фашистам. — RT), а также об актах жестокости и коллаборационизма, имевших место во времена холокоста, Второй мировой войны, а также при тирании Советского Союза», — говорится в описании гранта.

При этом во всех проектах необходимо подчеркнуть «важность и ценность вклада трансатлантического сообщества в победу над фашизмом и совместное движение к свободе», добавили в ведомстве.

Предлагается также задействовать экспертов из США, которые помогут лучше понять «западные демократические принципы».

На каждую программу Вашингтон планирует выделить до $25 тыс. Исполнителями могут стать как венгерские, так и американские некоммерческие организации, государственные и частные учебные заведения, правительственные учреждения и физические лица.

Средства можно расходовать на создание и распространение короткометражных фильмов, проведение конференций и дискуссий по теме окончания Второй мировой войны и последующего «установления советского господства», а также на организацию виртуальных выставок и исследовательских мероприятий.

Согласно планам посольства США, в проектах должны быть задействованы жители Венгрии, рождённые после 1985 года, молодёжь, лидеры сообществ, бизнесмены и пользователи соцсетей.

В феврале в Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики предложили провести медиакампанию о событиях Второй мировой войны, чтобы сформировать определённое общественное мнение.

Целевой аудиторией были выбраны страны бывшего Советского Союза, где, по словам аналитиков, население до сих пор убеждено в освободительной роли Красной армии.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

США профинансируют проекты, рассказывающие о «советской тирании» в Венгрии
США профинансируют проекты, рассказывающие о «советской тирании» в Венгрии

Посольство США в Будапеште намерено профинансировать реализацию проектов, которые будут способствовать «правдивому признанию» трагических событий Второй мировой войны, холокоста и …


Парижский ступор: почему настроения потребителей во Франции показали максимальное ухудшение за 48 лет
Парижский ступор: почему настроения потребителей во Франции показали максимальное ухудшение за 48 лет

Индекс доверия потребителей к экономике Франции продемонстрировал рекордное за почти полвека падение. На фоне пандемии коронавируса французы опасаются резкого роста …


В российской Т-14 «Армата» узнали немецко-американский танк 1970-х годов
В российской Т-14 «Армата» узнали немецко-американский танк 1970-х годов

В основу идеологии конструкторской мысли при создании российского танка Т-14 «Армата» легли наработки не советских танкостроителей, а западных, пишет «Военно-промышленный …


Европейцев попросили есть больше картошки из-за коронавируса
Европейцев попросили есть больше картошки из-за коронавируса

Бельгийцев попросили есть больше картошки фри на фоне пандемии коронавируса, разразившейся в мире. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на …


Россиянам покажут упражнения против вируса и концерт Варвары
Россиянам покажут упражнения против вируса и концерт Варвары

Онлайн-кинотеатр Okko покажет живой концерт певицы Варвары под названием «Истоки» в рамках эксклюзивного проекта «ШОУ ON!» Об этом сообщается в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты