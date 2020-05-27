США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы

27 мая 2020     13
США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы

23:18

Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Я ввожу санкции против двух лидеров иранской программы ядерного обогащения — Маджида Агаи и Амджада Сазгара», — написал глава Госдепа в Twitter.

По его словам, иранские учёные стоят перед выбором: продолжать мирную работу за пределами сферы распространения или рисковать оказаться под санкционными мерами.

Помпео также подчеркнул, что «дальнейшие попытки ядерного вымогательства только усилят давление на режим».

Ранее США ввели санкции против ряда граждан и организаций Ирана, связанных с правоохранительными органами и системой исполнения наказаний.

Источник: Россия Сегодня

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