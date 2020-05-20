США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом

США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из опубликованных данных американского Госдепартамента.

В частности, $13,1 млн было выделено на поддержку здравоохранения Украины и $2,4 млн для помощи уязвимым слоям населения.

«Соединённые Штаты инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине за последние 20 лет, в том числе почти $362 млн на здравоохранение», — отметили в Госдепе США.

В то же время другим постсоветским странам было выделено значительно меньше средств: например, Узбекистан получил примерно $3,9 млн, Азербайджан — почти $3,6 млн, Казахстан — более $3,1 млн, Армения и Грузия — по $2,7 млн, Молдавия — почти $2,2 млн, а Белоруссия — $1,7 млн.

В конце марта украинское посольство в США заявило, что Вашингтон выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия пандемии.