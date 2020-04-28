США выделят $10 млн на «развитие инновационной экономики Белоруссии»

28 апреля 2020     14
США выделят $10 млн на «развитие инновационной экономики Белоруссии»

07:00

Ксения Калинкина

Агентство США по международному развитию (USAID) через своё отделение на Украине планирует выделить $10 млн на «развитие инновационной экономики Белоруссии». Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

globallookpress.com

Как следует из текста, средства будут направлены на реализацию «Программы по развитию экономики Белоруссии с опорой на инновации и стимулированию роста частного сектора страны».

«Цель данной программы — поддержать формирование в Белоруссии благоприятных условий для предпринимательства, основанного на инновациях, а также расширение роли частного сектора в инновационной экономике, что, в свою очередь, поспособствует диверсификации рынков экспорта», — уточняется в документе.

Белоруссия, как подчёркивают авторы текста, имеет ряд преимуществ для развития экономики, основанной на инновациях. 

Однако, несмотря на это, белорусские предприниматели по-прежнему сталкиваются в том числе с нехваткой финансирования подобных бизнес-проектов.

Принять участие в конкурсе могут учреждённые в США и за пределами страны НПО, коммерческие и некоммерческие организации, а также высшие учебные заведения.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время брифинга с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео заявил, что Минск приветствовал бы «более активную роль» США в Белоруссии, включая экономическую сферу.

Источник: Россия Сегодня

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