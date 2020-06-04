Стала известна дата возобновления чемпионата Грузии по футболу

4 июня 2020     13
Стала известна дата возобновления чемпионата Грузии по футболу

19:05

Федерация футбола Грузии (ФФГ) приняла решение возобновить чемпионат страны, который был прерван из-за пандемии коронавируса, 25 июня.

РИА Новости

Об этом говорится в опубликованном заявлении ФФГ. Перед рестартом чемпионата, футболисты всех десяти команд пройдут тестирование на коронавирус. Турнир будет проведён в два круга вместо запланированных четырёх и при пустых трибунах.

Чемпионат Грузии по футболу во всех дивизионах страны был приостановлен 11 марта. Команды элитного дивизиона успели провести только два тура.

Ранее сообщалось, что чемпионат Румынии по футболу возобновится 12 июня.

Источник: Россия Сегодня

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