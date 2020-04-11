Стало известно о новом плане поддержки экономики России на триллион рублей

11 апреля 2020     1
Стало известно о новом плане поддержки экономики России на триллион рублей

Российские власти готовятся выделить на поддержку экономики около одного триллиона рублей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ряд осведомленных источников.

Финансы планируется взять за счет увеличения внешних заимствований, не трогая резервные фонды. Часть средств планируется потратить на зарплаты тем, кто остался без работы на время нерабочего месяца из-за эпидемии коронавируса. Однако, уточняют собеседники агентства, окончательное решение по плану пока не принято, обсуждение продолжается.

Желание максимально сохранить Фонд национального благосостояния связано с неопределенностью нефтяных цен. В Москве опасаются, что стоимость барреля нефти может остаться на низком уровне на значительное время, отмечает Bloomberg.

Этот план является ярким признаком того, что Путин готов присоединиться к другим мировым лидерам в наращивании расходов, чтобы предотвратить затяжную рецессию, резюмирует агентство.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов допустил двузначное, более десяти процентов, падение ВВП России в 2020 году. Он заявил, что все будет зависеть от цен на нефть и того, насколько быстро удастся преодолеть коронавирус.

Источник: Лента.Ру

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