Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

11 мая 2020     1
Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина

Медики отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого обнаружили коронавирус. Об этом сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков, передает ТАСС.

По его словам, Мишустин, находясь на лечении в больнице, продолжает работать в удаленном режиме и постоянно контактирует с президентом и коллегами по правительству.

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20:31 — 30 апреля

«Михаил Владимирович продолжает работать в удаленном режиме — проводит совещания с коллегами в режиме видеоконференций и по телефону», — сказал Беляков.

Также пресс-секретарь премьера отметил, что Мишустин согласовал предложенную правительством этапность выхода из режима самоизоляции.

Ранее 8 мая Мишустин провел очередное совещание с членами правительства после госпитализации. На заседании обсуждалась социально-экономическая повестка. Также 7 мая председатель правительства провел рабочее совещание в режиме видеоконференции.

О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов. После получения положительного теста Михаил Мишустин призвал россиян максимально серьезно отнестись к эпидемии и не выходить из дома без крайней необходимости.

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Источник: Лента.Ру

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