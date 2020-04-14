Стало известно о заражении коронавирусом девяти медиков в Подмосковье

Девять медработников стационара Люберецкой областной больницы в Подмосковье заразились коронавирусом. Об этом стало известно принадлежащему Григорию Березкину РБК от сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого медработника этого стационара.
Уточняется, что положительный результат тестов на коронавирус зафиксирован у врачей и медсестер. Все тесты были сделаны в период с 3 по 13 апреля. Проверку прошли сотрудники урологического, хирургического, неврологического, терапевтического, кардиологического отделений. Отделения терапии, неврологии и кардиологии закрыли на карантин, туда перестали поступать больные, сказал неназванный собеседник издания.
Микаелян в свою очередь рассказал, что пациенты с пневмонией принимались в терапевтическом отделении стационара и до вспышки коронавируса. C конца марта у некоторых пациентов с первоначальным диагнозом «пневмония» подтвердилось наличие вируса. По словам Микаеляна, они лежали в отделении до семи дней в ожидании результатов теста.
Врач добавил, что его отправили на изоляцию с 10 апреля из-за контакта с заразившимся. Однако он контакт с таким пациентом отрицает.
Издание со ссылкой на источники также пишет, что медики в стационаре не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Из-за этого некоторые врачи боятся контактировать с больными пневмонией.
Заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ираида Штольц отказалась от комментариев.
Ранее 14 апреля сообщалось, что в российском Минздраве разработали способы экстренной постконтактной защиты для медиков, работающих с зараженными коронавирусом. Специальные меры применяют при попадании биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки медработников. Также для них существует схема медикаментозной профилактики.
По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. С начала пандемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру