Стало известно о заражении коронавирусом девяти медиков в Подмосковье

Девять медработников стационара Люберецкой областной больницы в Подмосковье заразились коронавирусом. Об этом стало известно принадлежащему Григорию Березкину РБК от сотрудника хирургического отделения стационара Игоря Микаеляна и другого медработника этого стационара.

Уточняется, что положительный результат тестов на коронавирус зафиксирован у врачей и медсестер. Все тесты были сделаны в период с 3 по 13 апреля. Проверку прошли сотрудники урологического, хирургического, невролог­ического, терапевтиче­ского, кардиологическ­ого отделений. Отделения терапии, неврологии и кардиологии закрыли на карантин, туда перестали поступать больные, сказал неназванный собеседник издания.

Микаелян в свою очередь рассказал, что пациенты с пневмонией принимались в терапевтическом отделении стационара и до вспышки коронавируса. C конца марта у некоторых пациентов с первоначальным диагнозом «пневмония» подтвердилось наличие вируса. По словам Микаеляна, они лежали в отделении до семи дней в ожидании результатов теста.

Врач добавил, что его отправили на изоляцию с 10 апреля из-за контакта с заразившимся. Однако он контакт с таким пациентом отрицает.

Издание со ссылкой на источники также пишет, что медики в стационаре не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Из-за этого некоторые врачи боятся контактировать с больными пневмонией.

Заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Ираида Штольц отказалась от комментариев.

Ранее 14 апреля сообщалось, что в российском Минздраве разработали способы экстренной постконтактной защиты для медиков, работающих с зараженными коронавирусом. Специальные меры применяют при попадании биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки медработников. Также для них существует схема медикаментозной профилактики.

По последним данным, в России зарегистрировано 18 328 случаев заражения в 82 регионах. С начала пандемии выздоровели 1470 человек, умерли 148 человек.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру