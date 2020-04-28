Старт в конце июня, напряжённый календарь и отсутствие болельщиков: в РПЛ рассмотрели варианты завершения сезона

В случае улучшения ситуации с распространением коронавируса в РПЛ рассматривают два варианта возобновления сезона. Согласно одному из них, первые игры могут состояться уже 21 июня, второй предусматривает рестарт первенства 28-го числа. Присутствие болельщиков на трибунах будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но лига разрабатывает регламент для проведения встреч без зрителей.

Напряжённый график и финиш в начале августа

Понедельник, 28 апреля, все любители футбола из России ждали с большим интересом, ведь руководство РПЛ обещало обсудить с клубами тему возобновления сезона. Общими усилиями они должны были обозначить даты рестарта чемпионата страны, а также ответить на ряд других важных вопросов, в частности о присутствии на трибунах болельщиков.

По итогам обсуждения лига опубликовала на своём сайте официальное заявление. Во-первых, в РПЛ отметили, что в УЕФА попросили национальные ассоциации завершить сезон до 2 августа. Уже 3-го числа они должны отправить в Союз европейских футбольных ассоциаций список участников еврокубков от своих стран на следующий сезон. А до 25 мая требуется передать варианты завершения текущего.

«В Ньоне подчёркивают необходимость доигровки чемпионатов и определения участников еврокубков по спортивному принципу», — говорится в заявлении.

В настоящий момент РПЛ рассматривает два варианта завершения сезона. Согласно более оптимистичному из них, чемпионат России будет возобновлён 21 июня. При этом первые два тура пройдут в недельном цикле, чтобы «сгладить нагрузку на футболистов», последующие пять — с матчами посреди недели и последний — также в недельном цикле.

Второй вариант предусматривает рестарт первенства 28 июня. Однако при таком раскладе игрокам придётся сложнее, ведь им потребуется выходить на поле по два раза в неделю на протяжении семи последних туров. А вот судьба Кубка России пока неясна. В РПЛ отметили, что решение по турниру примет РФС.

Окончание сезона в ФНЛ и расширение РПЛ

Впрочем, в руководстве российского футбола допускают, что, несмотря на все старания, сезон так и не будет доигран. В таком случае чемпионом признают «Зенит», а путёвки в еврокубки распределятся «в соответствии с занятыми местами», заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев. В ФНЛ никто не вылетит, зато из второй по силе лиги на повышение пойдут две команды. Таким образом, Премьер-лига может временно расшириться до 18 клубов.

Также по теме Замена тренера: что известно о возможном уходе Сёмина из «Локомотива» и подписании контракта с Николичем Сербский специалист Марко Николич подписал двухлетний контракт с московским «Локомотивом» и сменит Юрия Сёмина на посту главного…

«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат и органы государственной власти примут соответствующие решения, признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдёт с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

При этом «из-за плотного календаря» придётся на один сезон отказаться от проведения Кубка России, а путёвку в Лигу Европы вместо обладателя трофея получит четвёртая команда РПЛ.

Если же сезон всё же удастся завершить, в ФНЛ отправятся две команды, занявшие последние места в РПЛ. При этом сезон в ФНЛ и ПФЛ, вероятно, вовсе не станут доигрывать. В РФС считают это нецелесообразным.

«Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Не видим смысла заставлять футболистов, не игравших полгода, проводить 11 матчей за месяц. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершённым. Открытым остаётся вопрос по Кубку России, в нём играют клубы ФНЛ, которые, скорее всего, не продолжат сезон. Много нюансов, примем решение по этому турниру позднее. Даты в календаре есть», — добавил Алаев.

Данное решение уже вызвало негодование со стороны главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича, ведь чёрно-белые, опустившиеся на четвёртое место в ФНЛ, при таком раскладе не смогут претендовать на повышение в классе.

«Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо, если мы в футболе говорим о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и всё самое интересное ещё впереди. Если РПЛ возобновляет турнир, почему мы нет? Логично, что либо все заканчивают чемпионат, либо все доигрывают», — написал Игнашевич в Instagram.

В свою очередь, президент ФНЛ Игорь Ефремов назвал возобновление сезона в лиге «противоречащим здравому смыслу». По его мнению, провести 11 оставшихся туров за месяц практически нереально.

Обсудили в РПЛ и другой важный вопрос — наличие болельщиков на трибунах. В руководстве лиги подчеркнули, что при сохранении ограничений матчи пройдут без зрителей.

«РПЛ работает над проектом регламента проведения матчей без зрителей. Он будет описывать все важные аспекты организации чемпионата в условиях действующих ограничений. В том числе порядок допуска на территорию и чашу стадиона участников матчей, работников клубов и основного вещателя», — говорится в заявлении.

Впрочем, на данный момент более насущными темами для лиги являются возвращение в Россию легионеров и возобновление тренировок. В РПЛ пообещали изучить ограничения властей и совместно с Роспотребнадзором сформировать рекомендации для клубов.

«Они коснутся специфики проведения индивидуальных тренировок в режиме карантина и самоизоляции, медицинского тестирования игроков. Также в документе будут прописаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов», — говорится в заявлении.

Поддержка Сёмина и несогласие «Ахмата»

В большей части отечественных клубов вердикт РПЛ восприняли с оптимизмом. Тренеры и футболисты сохраняют надежду, что сезон всё-таки будет доигран. Так, об этом заявил главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Неважно, устраивает ли меня ситуация в таблице или нет. Я надеюсь на позитивное развитие событий, чтобы нам дали доиграть этот чемпионат. Самое главное — нам всем надо оставаться здоровыми», — отметил специалист.

Согласился с ним и наставник «Амкара» Вадим Евсеев. Он подчеркнул, что сезон необходимо завершить, «чтобы его не вспоминали, как неполноценный».

«Хорошие новости после общего собрания РПЛ. Две игры в неделю — это нормальный график, чтобы войти в режим подготовки. Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению сезона из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают четыре. Будет непросто, но интересно», — написал Евсеев в Instagram.

О желании довести до конца текущее первенство страны заявил и гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Однако, по его словам, никакой ясности в этом вопросе пока нет.

«Как можно что-то объявлять, если нет решения властей? Исходя из рекомендации УЕФА, до 25 мая клубам необходимо определиться — доигрывать сезон или нет. Выскажу, наверное, не только моё мнение, но и позицию большинства. Если есть возможность, предпосылки, то сезон надо доиграть», — подчеркнул функционер.

А вот в сражающемся за выживание «Ахмате» выступили против одного из вариантов возобновления сезона, при этом не конкретизируя, о каком именно идёт речь.

«Пока не принято никаких решений. Конечно, обговаривали различные варианты и сценарии продолжения чемпионата, исходя из сложившейся ситуации. На данный момент есть два варианта дальнейшего развития чемпионата. Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и от решения властей», — цитирует генерального директора клуба Ахмеда Айдамирова Sport24.